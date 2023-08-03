Идентифицирован самый тяжелый кит в истории Земли

Nature: идентифицирован предположительно самый тяжелый кит в истории Земли

Ученые идентифицировали новый вид ископаемых китов, который является претендентом на звание самого тяжелого животного из когда-либо живших в истории Земли. Об открытии сообщается в журнале Nature.

Новый вид был назван Perucetus colossus, что означает «колоссальный кит из Перу». Его кости были обнаружены более десяти лет назад на крутом скалистом склоне в регионе Ика на юго-востоке Перу, который в древности находился под водой и содержит окаменелости морских животных. Были найдены 13 позвонков, четыре ребра и бедренная кость. Каждый позвонок весит около 100 килограммов, а ребра имеют длину почти 1,4 метра.

Возраст окаменелостей составляет 39 миллионов лет. Анализ костей и их сравнение с ныне живущими морскими млекопитающими показал, что древний кит весил где-то между 85 и 340 тоннами, при этом вес синих китов достигает около 180 тонн. В длину животное достигало примерно 20 метров, тогда как некоторые синие киты достигают более 30 метров в длину. Это делает P. colossus, предположительно, самым тяжелым животным, но не самым большим.

Рекордный вес кита достигается за счет более плотных и тяжелых костей, чем у синего кита. Предполагается, что он обитал преимущественно на мелководье в прибрежных водах, поскольку тяжелый скелет характерен для прибрежных морских млекопитающих, таких как ламантины. Однако без черепа трудно понять, чем именно питался P. colossus, хотя ученые считают, что он мог собирать пищу на морском дне или поедал тонны криля и других крошечных морских существ.