Россиянин обокрал попросивших его о помощи супругов

Мужчина в Москве обокрал супругов, которые попросили его посмотреть за рабочими

Семейная пара из Москвы осталась без части имущества после того, как попросила знакомого посмотреть за рабочими, которые устанавливали в их квартире кондиционер. Об этом говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным следствия, супруги попросили знакомого о помощи и дали ему ключи от квартиры. После они заметили, что у них пропало имущество. На кадрах, снятыми камерами видеонаблюдения, можно заметить, как мужчина заходит в спальню, открывает шкафы и берет оттуда некоторые вещи.

Ущерб оценили на сумму более 540 тысяч рублей. О том, что именно украл обвиняемый, не сообщается. На данный момент суд решил заключить его под стражу.

Ранее в Улан-Удэ следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который пригласил знакомую в гостиницу и украл там у нее две золотые цепочки. В постели подозреваемый заметил на шее женщины украшения и попросил подарить одно из них ему, однако та отказалась.