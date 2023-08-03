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18:39, 3 августа 2023Ценности

Ограбление бутика Gucci в Лос-Анджелесе попало на видео

Ограбление бутика люксового бренда Gucci в Лос-Анджелесе попало на видео

Ограбление бутика люксового бренда Gucci в Лос-Анджелесе попало на видео. Соответствующие ролик и подробности инцидента публикует WWD.

На размещенных кадрах видно, как девять мужчин выбегают из магазина с сумками и чемоданами упомянутого модного дома в руках. В момент ограбления один из консультантов марки вызывал полицию, а охранник стоял рядом с ним и наблюдал за происходящим. Правоохранители не назвали журналистам общую стоимость украденных изделий.

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Полицейские подтвердили факт преступления, однако пока не раскрыли личности грабителей. Кроме того, они не сообщили, были ли злоумышленники вооружены. В то же время известно, что они скрылись с места происшествия на автомобиле Kia красного цвета и белом внедорожнике.

В мае 2022 года ограбление бутика Chanel в Париже также попало на видео. Злоумышленники в масках ворвались в магазин, который расположен на Вандомской площади, и забрали с витрин множество драгоценностей и часов. На размещенных кадрах было видно, как грабители выбегают из здания с сумками и скрываются на мотоциклах и скутерах.

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    Майя Пономаренко
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