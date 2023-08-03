В Херсонской области российская армия уничтожила зенитный комплекс IRIS-T

В Херсонской области Российская армия уничтожила зенитный комплекс IRIS-T, а также личный состав Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в экстренных службах региона, пишет ТАСС.

Подразделениям группировки «Днепр» Российской армии в районе села Надеждовка удалось поразить иностранный зенитный ракетный комплекс. Также удалось уничтожить самоходную гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом и 120-миллиметровый миномет.

В результате действий российских военнослужащих украинская армия потеряла около 15 солдат на разных участках фронта в Херсонской области.

Ранее стало известно, что российские войска отразили атаку украинских военнослужащих в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Противник понес потери в живой силе и технике.