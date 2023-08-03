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15:24, 3 августа 202369-я параллель

Российский фотограф показал жизнь чукотских охотников на китов

Фотограф Виктор Лягушкин показал жизнь чукотских охотников на китов

Фото: Виктор Лягушкин

Море и тундра — источники свежих продуктов для коренных народов Чукотки, а китобойный промысел — единственный способ выживания. Жизнь местных охотников на китов показал российский фотограф и журналист Виктор Лягушкин в материале «Ленты.ру».

«Меня дяди научили охоте. К семи-восьми годам у меня уже была своя мелкашка, к восьми-девяти дробовик небольшой. После войны вообще было очень много американского оружия, германского, японского. Прежде каждый мужчина становился охотником», — рассказал морской охотник и председатель общины морзверобоев Нового Чаплино Игорь Макотрик.

Он отметил, что община из 15 охотников обеспечивает мясом весь поселок — в нем около 400 человек. Макотрик самый старший из них — ему 62 года. Самому молодому охотнику — 14.

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После удачной охоты мужчин встречают все местные жители — они собираются у берега с тележками и пластиковыми ведрами. Добытого зверя обматывают тросом и выкатывают на берег с помощью трактора. После этого тушу разделывают и взвешивают, некоторыми кусками угощают собак.

Макотрик подчеркнул, что чукотские охотники относятся к китам с уважением. Изображения китов размещают на кухлянках — традиционной верхней одежде коренных жителей, на стенах домов и на бетонных коробах, укрывающих теплотрассы.

Чукотка — единственный российский регион, где разрешен аборигенный промысел китов. Ранее сообщалось, что жителям Чукотки установили новую квоту на добычу этих зверей — согласно ей, в 2023 году разрешен вылов 140 китов.

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    Варвара Родикова
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