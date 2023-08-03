Среда обитания
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14:55, 3 августа 2023Среда обитания

Бороться с вредителями захотели с помощью божьих коровок

В парки Крыма выпустили божьих коровок для борьбы с австралийским червецом

Фото: Anton Atanasov / Unsplash

Ученые Никитского ботсада в Крыму захотели бороться с вредителями растений с помощью божьих коровок (Rodolia cardinalis). Об этом сообщает «Крымская газета».

Специалисты выпустили божьих коровок в парки Крыма, чтобы бороться с австралийским червецом. В частности насекомых отправили в южнобережные парки санатория «Гурзуфский» и «Санаторно-курортного оздоровительного комплекса «Ай-Даниль». В ближайшее время их также выпустят на территории более десятка санаториев.

«Ученые уверены, что она стремительно вторгнется в очаги распространения червеца и достойно выполнит свою миссию агента биологического контроля численности», — рассказали представители ботсада.

Ранее владельцам дачных участков посоветовали развесить на деревьях ленты желтого цвета для борьбы с тлей. Эксперты рассказали, что благодаря этому необычному действию на участок удастся привлечь божьих коровок, которые, в свою очередь, помогут победить вредителей.

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    Нина Ташевская
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