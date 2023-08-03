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22:30, 3 августа 2023Мир

Полковник США раскрыл правду о потерях ВСУ

Полковник США Макгрегор: ВСУ потеряли до 350 тысяч солдат с начала спецоперации

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелейшие потери на театре военных действий с начала спецоперации. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate.

«Украинские войска находятся в ужасающем состоянии. От того, что было год назад, остался только скелет. Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тысяч человек, может даже больше», — раскрыл правду Макгрегор.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что контрнаступление ВСУ замедлилось из-за их больших потерь. По его словам, «горячо сейчас везде», украинские солдаты продолжают атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой.

Как писала The Guardian, контрнаступление ВСУ началось преждевременно, так как украинское военное командование чувствовало, что на Западе появляются признаки нетерпения и усталости доноров.

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    Марина Совина
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