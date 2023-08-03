ГИБДД: камеры на дорогах Москвы начнут фиксировать мотоциклистов без шлемов

С 3 августа камеры на дорогах Москвы начнут фиксировать еще одно нарушение — поездки мотоциклистов и их пассажиров без шлемов. Об этом сообщила столичная ГИБДД в своем Telegram-канале.

В Госавтоинспекции призвали водителей мотоциклов использовать средства защиты и напомнили им, что штраф за управление и перевозку пассажиров без шлемов составляет одну тысячу рублей.

В свою очередь, руководитель Дептранса Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что в ДТП шлем на 65 процентов увеличивает шансы не повредить голову и на 37 процентов — выжить, пишет Telegram-канал ведомства. По его словам, в Москве действуют около 500 камер, которые технически готовы выявлять мотоциклистов-нарушителей.

Ранее стало известно, что в России захотели вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости. Похожая практика была отменена два года назад решением ГИБДД после того, как верховный суд отметил, что нельзя указывать в качестве места нарушения участок дороги. В Минтрансе разработали проект поправок к правилам дорожного движения. В ПДД появится новый термин «средняя скорость движения транспортного средства».

Комментируя инициативу, автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что идея контролировать среднюю скорость на российских дорогах концептуально правильна, однако на данный момент для ее реализации не устранен ряд технических сложностей.