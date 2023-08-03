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10:21, 3 августа 2023Интернет и СМИ

Украину назвали угрозой существованию Польши

Myśl Polska: Украина представляет собой угрозу существованию Польши

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Обозреватель Адам Смех назвал Украину угрозой существованию Польши. Такое заявление он сделал в колонке для издания Myśl Polska.

«ПиС (правящая партия Польши «Право и справедливость» — прим. «Ленты.ру») загнала себя в угол. Она связала себе руки, сделав бессмысленные официальные заявления о поддержке Украины», — написал Смех.

По мнению автора колонки, Украина сегодня представляет собой угрозу существованию Польши. Он считает, что поддержка украинских властей может обернуться поражением для польского народа. Смех добавил, что у Польши сегодня есть два пути: либо продолжить выступать на стороне Украины и в конечном итоге потерпеть провал, либо отказаться от поддержки Киева и руководствоваться национальными интересами.

Ранее другой обозреватель Myśl Polska Ян Энгельгард заявил, что проукраинская позиция Польши загнала ее в тупик. Он назвал ошибочным убеждение многих поляков в том, что сейчас Украина борется за весь «свободный мир», в том числе и за то, «быть или не быть Польше».

Перед этим сообщалось, что в Польше прошла акция против поддержки Украины. В частности, участники акции выступили против поставок оружия Киеву через территорию Польши.

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    Олег Давыдов
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