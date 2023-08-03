В Екатеринбурге нашли семью брошенной отцом на улице пятилетней девочки

В Екатеринбурге нашли семью брошенной отцом на детской площадке 5-летней девочки

В Екатеринбурге полицейские нашли семью брошенной отцом на улице пятилетней девочки. Об этом со ссылкой на заявление начальника пресс-службы свердловского управления МВД России Валерия Горелых сообщает URA.RU.

Вечером 2 августа правоохранители обнаружили ребенка на улице Баумана. Выяснилось, что отец взял ее на велосипедную прогулку, а потом оставил одну на детской площадке. Сколько именно времени Соня провела одна, не уточняется.

Силовики нашли мать и бабушку ребенка, а вот местонахождение главы семейства неизвестно. Семья проживает в одной из квартир многоэтажного дома в Академическом районе — это около 20 километров от места, где нашли ребенка.

«Соню сотрудники полиции привезли домой, бабушка ее опознала», — сообщил Горелых.

Мать девочки сейчас дает показания полиции. Узнав о найденной дочери, женщина попросила прекратить разбирательство и заявила, что претензий ни к кому не имеет.