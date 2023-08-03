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13:18, 3 августа 2023Спорт

Президент ЦСКА оценил шансы на отъезд в НХЛ вернувшегося из армии Федотова

Президент ЦСКА Есмантович заявил, что Федотов не уедет в НХЛ в межсезонье

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович оценил шансы вратаря Ивана Федотова на отъезд в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в нынешнее межсезонье. Об этом сообщает ТАСС.

По словам функционера, такое развитие событий исключено. «Наши юристы работают. Настанет момент, когда Международная федерация хоккея поймет, что контракт с "Филадельфией" не имеет юридической силы», — заявил Есмантович.

1 июля вернувшийся из армии Федотов подписал контракт с ЦСКА. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига недовольна этим решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией».

В мае 2022 года Федотов подписал с «Филадельфией» однолетний контракт. В июле того же года хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрока направили на прохождение службы в Военно-морской флот России, а его контракт с американской командой был автоматически продлен на год.

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    Алексей Гусев
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