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11:47, 3 августа 2023Спорт

Олимпийский чемпион Нагорный задумался о завершении карьеры

Олимпийский чемпион Никита Нагорный задумался о завершении карьеры

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный признался, что задумался о завершении карьеры. Спортсмен высказался в своем Telegram-канале.

По словам 26-летнего гимнаста, он впервые почувствовал себя бесполезным в зале. «Я всегда обещал себе с мужеством принять решение, когда заканчивать с профессиональной карьерой! И, если не ошибаюсь, сейчас впервые я чувствую этот сигнал», — отметил Нагорный.

Атлет добавил, что сейчас где-то рядом в его жизнь стучится новый этап. «Пока не понимаю, что с этим делать! И эмоционально тоже», — отметил он.

Нагорный — олимпийский чемпион в командных упражнениях, он также является серебряным призером ОИ в этой дисциплине. Кроме того, в активе россиянина две бронзы Игр в индивидуальных соревнованиях.

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Спортсменам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой FIG. Также не будут допущены к участию судьи и официальные лица из России.

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    Алексей Гусев
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