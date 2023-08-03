На Украине ранили воюющего за ВСУ норвежского добровольца

В Херсоне ранили воюющего за ВСУ норвежского добровольца

В Херсоне в результате обстрела российской армии оказался ранен норвежский доброволец, воюющий в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Херсонской областной администрации.

«Около 16:50 Российская армия снова атаковала центральную часть города. Волонтер получил легкие ранения. Его госпитализировали в местную больницу», — говорится в публикации. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что в рядах ВСУ становится все больше иностранных наемников. При этом сам процесс наемничества становится все менее тайным и табуированным.