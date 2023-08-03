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12:16, 3 августа 2023Мир

МИД Норвегии ответил на признание Россией недружественной страной

МИД Норвегии: нет оснований считать отношение к России недружественным
Анникен Хьютфельдт

Анникен Хьютфельдт. Фото: BAGUS INDAHONO / Reuters

МИД Норвегии заявил, что нет оснований считать отношение Осло к России недружественным. На признание Россией Норвегии недружественной страной ответила глава дипломатического ведомства королевства Анникен Хьютфельдт, сообщает Reuters.

«Как соседние страны, Россия и Норвегия заинтересованы в функционировании дипломатических отношений и каналов для контактов, особенно в трудные времена», — отметила дипломат.

При этом представитель МИД Норвегии заявил, что Норвегия еще не получила официального уведомления от Москвы, и отказался комментировать какие-либо конкретные последствия решения России.

Правительство России 3 августа включило Норвегию в перечень государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Отмечается, что для дипмиссий из такого перечня ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России.

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    Семен Александров
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