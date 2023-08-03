МИД Норвегии ответил на признание Россией недружественной страной

МИД Норвегии: нет оснований считать отношение к России недружественным

МИД Норвегии заявил, что нет оснований считать отношение Осло к России недружественным. На признание Россией Норвегии недружественной страной ответила глава дипломатического ведомства королевства Анникен Хьютфельдт, сообщает Reuters.

«Как соседние страны, Россия и Норвегия заинтересованы в функционировании дипломатических отношений и каналов для контактов, особенно в трудные времена», — отметила дипломат.

При этом представитель МИД Норвегии заявил, что Норвегия еще не получила официального уведомления от Москвы, и отказался комментировать какие-либо конкретные последствия решения России.

Правительство России 3 августа включило Норвегию в перечень государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Отмечается, что для дипмиссий из такого перечня ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России.