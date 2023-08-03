Песков предупредил о росте изощренности фейков

Песков заявил, что изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий

Изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков участникам смены «Убеждать» на форуме «Территория смыслов», его слова передает «Мастерская новых медиа» в Telegram.

Обращаясь к участникам форума, Песков заявил, что им нужно быть готовыми к тому, что всю профессиональную жизнь они будут сталкиваться с фейками. «Причем изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий. Вы знаете, что нейросети готовят картинку, куда можно вставить лица. Сейчас есть программы, где можно поменять и голос, и интонацию», — предупредил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что необходимо всегда проверять информацию в разных источниках.

В ходе форума он также заявил, что российский президент Владимир Путин является его учителем. Песков назвал везением то, что на протяжении двух десятилетий он находится в непосредственной близости от главы государства.

Смена «Убеждать» проходит с 31 июля по 5 августа в Солнечногорске. Ее участниками стали молодые журналисты, блогеры, лингвисты и филологи со всей России.