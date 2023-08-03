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11:53, 3 августа 2023Мир

Названы возможные дата и место переговоров по Украине на высшем уровне

Politico: встреча по Украине может пройти на ГА ООН в сентябре
СюжетСаммит G20

Фото: Sergiy Chalyi / Reuters

Встреча по Украине на уровне глав государств может пройти на полях Генассамблеи ООН в сентябре этого года, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Украина также рассматривает эту встречу как возможный предвестник давно анонсированного саммита мира», — указывает издание. Хотя один из официальных лиц сказал POLITICO, что встреча на уровне глав государств возможна в кулуарах сентябрьской ГА ООН или на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии, политики обсуждают проведение еще одной встречи по Украине к концу года.

Кроме того, уже сейчас готовится встреча стран-переговорщиков по Украине в саудовской Джидде, на которой представители десятков стран попытаются начать мирные переговоры. Среди приглашенных — Бразилия, Индия, Турция и Япония, а также ряд европейских стран и США. Будут ли на встрече представители Китая, пока не известно.

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    Виктория Кондратьева
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