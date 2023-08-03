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15:21, 3 августа 2023Мир

Глава Минобороны ФРГ выступил против поставок крылатых ракет Украине

Глава МО ФРГ Писториус вновь выступил против поставок крылатых ракет Украине

Фото: Henning Kaiser / dpa / Globallookpress.com

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус вновь выступил против поставок крылатых ракет Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что сейчас это не является нашим главным приоритетом. Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты. У наших — особая дальность», — сказал он.

При этом глава ведомства допустил, что в будущем Берлин поставит необходимую технику Киеву. По его словам, Германия специализируется на противовоздушной обороне, учебной поддержке, а также бронетанковой и инженерной технике, поэтому немецкая стороны пока не видит необходимости в принятии срочных решений по вопросу.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США выступают против использования переданного Украине вооружения в атаках на территории России.

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    Анастасия Заикина
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