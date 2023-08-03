Глава Минобороны ФРГ выступил против поставок крылатых ракет Украине

Глава МО ФРГ Писториус вновь выступил против поставок крылатых ракет Украине

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус вновь выступил против поставок крылатых ракет Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что сейчас это не является нашим главным приоритетом. Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты. У наших — особая дальность», — сказал он.

При этом глава ведомства допустил, что в будущем Берлин поставит необходимую технику Киеву. По его словам, Германия специализируется на противовоздушной обороне, учебной поддержке, а также бронетанковой и инженерной технике, поэтому немецкая стороны пока не видит необходимости в принятии срочных решений по вопросу.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США выступают против использования переданного Украине вооружения в атаках на территории России.