Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:18, 3 августа 2023Ценности

Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет с мужем в платье 18-летней давности

Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет в платье бренда Emanuel Ungaro 18-летней давности

Фото: Cobra Team / BACKGRID UK / Legion-media

Популярная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет с мужем-актером Майклом Дугласом в наряде 18-летней давности. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 53-летнюю знаменитость во время прогулки по улицам итальянского города Портофино. Звезда отправилась на свидание с 78-летним супругом, выбрав фиолетовое платье длины макси с глубоким V-образным декольте, которое облегало бедра. При этом артистка распустила длинные волосы и дополнила образ солнцезащитными очками, массивными серьгами, объемным золотистым браслетом-цепью и черными босоножками на джутовой платформе.

Отмечается, что в таком же платье французского бренда Emanuel Ungaro в 2005 году появилась на премии VH1 Awards американская певица и актриса Джессика Симпсон. За месяц до мероприятия она рассталась с мужем-певцом Ником Лаше, вследствие чего данный предмет гардероба получил название «платье мести».

В апреле немецкая супермодель Клаудия Шиффер примерила культовый наряд 30-летней давности и поделилась кадром с фанатами. 52-летняя знаменитость опубликовала фотографию, на которой она позирует в розовом свитере и синих джинсах-скинни французского бренда Chanel. Известно, что данные брюки из денима манекенщица представляла публике на показе модного дома в 1993 году.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости

    Минтранс предложил изменить правила о превышении скорости в России

    Дана Борисова примерила свадебное платье

    Украина застраховала торговые суда

    Пойманное в Анапе опасное морское существо попало на видео

    Очевидцы рассказали о необычном запахе из-за пожара в Подмосковье

    В Белоруссию запретили поставлять оружие и боеприпасы из ЕС

    Apple временно отказалась от искусственного интеллекта

    Гинеколог развеяла три главных мифа про аборты

    Модель Твигги раскрыла секрет своего 38-летнего счастливого и крепкого брака

    Облако дыма молочного цвета после взрыва под Москвой сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости