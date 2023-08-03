Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет с мужем в платье 18-летней давности

Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет в платье бренда Emanuel Ungaro 18-летней давности

Популярная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет с мужем-актером Майклом Дугласом в наряде 18-летней давности. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 53-летнюю знаменитость во время прогулки по улицам итальянского города Портофино. Звезда отправилась на свидание с 78-летним супругом, выбрав фиолетовое платье длины макси с глубоким V-образным декольте, которое облегало бедра. При этом артистка распустила длинные волосы и дополнила образ солнцезащитными очками, массивными серьгами, объемным золотистым браслетом-цепью и черными босоножками на джутовой платформе.

Отмечается, что в таком же платье французского бренда Emanuel Ungaro в 2005 году появилась на премии VH1 Awards американская певица и актриса Джессика Симпсон. За месяц до мероприятия она рассталась с мужем-певцом Ником Лаше, вследствие чего данный предмет гардероба получил название «платье мести».

В апреле немецкая супермодель Клаудия Шиффер примерила культовый наряд 30-летней давности и поделилась кадром с фанатами. 52-летняя знаменитость опубликовала фотографию, на которой она позирует в розовом свитере и синих джинсах-скинни французского бренда Chanel. Известно, что данные брюки из денима манекенщица представляла публике на показе модного дома в 1993 году.