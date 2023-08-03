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23:26, 3 августа 2023Бывший СССР

В Раде раскритиковали участие Китая в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Депутат Рады Мережко раскритиковал участие КНР в переговорах в Саудовской Аравии

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Член депутатской фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Александр Мережко раскритиковал участие Китая в переговорах по Украине в Саудовской Аравии. Его слова приводит Newsweek.

Депутат заявил, что не доверяет Пекину. «Они слишком лицемерны и никогда не допустят поражения России», — отметил он. По его мнению, Китай делает вид, что поддерживает мир, однако на самом деле поддерживает Россию.

Мережко назвал Индию, Бразилию и ЮАР ключевыми целями для украинских дипломатов.

Впервые о намерении Эр-Рияда провести переговоры по Украине сообщила WSJ. Уточнялось, что они состоятся в Джидде. На саммит предполагается пригласить представителей порядка 30 стран, в числе которых — Украина, западные государства, Индия, Бразилия. При этом России, как отмечало издание, в этом списке нет.

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    Марина Совина
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