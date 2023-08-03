В Госдуме отреагировали на призыв прекратить госзакупки иномарок для чиновников

Депутат Синельщиков поддержал отказ от иностранных авто для чиновников

Для российских депутатов и чиновников не будет проблемой сменить служебные автомобили на российские, считает первый заместитель председателя комиссии Госдумы по контролю за доходами и имуществом парламентариев Юрий Синельщиков. Об этом он заявило в разговоре с «Лентой.ру».

«Видимо, речь идет о служебных автомобилях. Речь же не идет о том, что в личном пользовании нельзя иметь иномарку. Служебные будут [заменены отечественными] — значит будут. Лично для меня разницы нет, я служебным автотранспортом не часто пользуюсь», — сказал он. Депутат уточнил, что его личный автомобиль — Volkswagen Touareg, который был выпущен более 10 лет назад.

Для развития российского автопрома я две руки "за" поднимаю Юрий Синельщиков депутат Госдумы

В то же время депутат отметил, что пока официального решения и указа о замене автомобилей нет. Из-за этого автомобили будут замещать постепенно, считает Юрий Синельщиков.

«Нельзя же выкинуть на помойку сразу автомобиль только от того, что он иностранный. Их никто выбрасывать не будет, их надо докатать, их надо использовать по максимуму, а покупки делать только российских. Эти пусть служат, а новые покупать только российские — это правильная тактика. Я думаю, это правильно и верно. Я не думаю, что это будет для кого-то очень болезненно, я думаю это пройдет спокойно», — заключил он.

3 августа президент России Владимир Путин на встрече в Кремле по вопросам развития промышленности призвал перестать закупать иномарки для служебных целей. Он заявил, что чиновникам нужно пересесть на отечественные автомобили.



В свою очередь «АвтоВАЗ» заявил РИА Новости, что у компании есть необходимые производственные мощности, чтобы обеспечить поставки автомобилей для чиновников в нужных объемах. Представители завода «Москвич» также сообщили, что готовы помочь с поставками.