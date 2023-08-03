Собянин раскрыл подробности реставрации уникальных зданий в московском переулке

Собянин рассказал о реставрации уникальных зданий в Денежном переулке

За последние годы в Денежном переулке в центре Москвы было отреставрировано восемь уникальных исторических зданий. Подробности раскрыл мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«В некоторых случаях, особенно в историческом центре, реставрация охватывает целые улицы и кварталы. Хороший пример — примыкающий к Старому Арбату Денежный переулок», — рассказал он.

Так, в 2019 году был отреставрирован дом Бройдо-Бурдакова, в котором располагается посольство Республики Чили. Утраченные декоративные элементы особняка, построенного в начале XX века, восстанавливали по историческим документам. Несколько недель назад в доме завершили приспособление и ремонт фасада.

Восстановленная городская усадьба Лодыженских-Загряжских-Рукавишниковых перед началом работ находилась в аварийном состоянии. Здание строилось в XVIII — XIX веках, а третий этаж возводили в XX веке. В усадьбе заменили крышу, внутренние системы и коммуникации, а также восстановили кирпичную кладку. Сейчас в здании расположено отделение банка. При реставрации жилого флигеля специалисты обнаружили хорошо сохранившиеся фрагменты напольной метлахской плитки конца XIX — начала XX века и фрагменты лепного потолочного декора. Помещение используется под административные функции.

В жилом доме Боля-Гутхейля, возведенном в начале XIX века, была проведена комплексная реставрация, в ходе которой удалось воссоздать историческую печь в прихожей, лестницу в подвал и парадную лестницу в мезонин. Сейчас в здании проходит локальный ремонт фасадов, его арендует частная косметологическая клиника.

Также были отреставрированы два здания ансамбля городской усадьбы Берга и расположенный рядом каменный Домик садовника, городская усадьба Грачева, в которой ведется ремонт фасадов, и дом Поливанова — сейчас в нем проходят плановые работы.

Ранее Собянин назвал Москву одним из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации памятников истории и культуры.