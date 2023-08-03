Россиянин связал пожилую женщину и вынес из ее дома миллион рублей

В Рязанской области задержан мужчина, который связал пенсионерку и украл деньги

В Рязанской области оперативники задержали 44-летнего жителя города Касимова, который ночью проник в частный дом, связал 83-летнюю хозяйку и украл миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В отношении налетчика возбудили уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ. Часть похищенных денег у него изъяли.

В полицию обратился 53-летний сын пенсионерки и заявил, что утром вернулся домой с работы и увидел на полу связанную липкой лентой мать. Он также сообщил, что из дома пропал миллион рублей.

Позднее женщина рассказала полицейским, что ночью в дом проник неизвестный мужчина, связал ее и потребовал показать место, где лежат сбережения. По ее словам, она не знала, где сын прячет деньги. Не получив ответа, разбойник избил пожилую женщину, а потом обыскал весь дом и все-таки нашел тайник с деньгами в коробке на подоконнике. Забрав добычу, он ушел.

Ранее в Москве задержали группировку налетчиков в возрасте от 18 лет до 21 года.