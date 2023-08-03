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09:23, 3 августа 2023Мир

Анкара высказалась о планах на визит Путина в Турцию

Анкара допустила подписание соглашений в ходе визита Путина в Турцию

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Анкара допускает, что в ходе визита президента России Владимира Путина в Турцию будет подписан ряд соглашений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

По словам собеседника агентства, Россия и Турция плодотворно сотрудничают по многим направлениям. «К визиту появится ясность, в каких сферах мы можем расширить наше сотрудничество, в каких усилить», — рассказал он и отметил, что подписание соглашений возможно во многих сферах.

Как сообщалось ранее, 2 августа между Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран обсудили украинский конфликт. Главы государств также договорились о визите Путина в Турцию и затронули тему зерновой сделки.

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    Варвара Кошечкина
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