Швеция поучаствует в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Представители Швеции поучаствуют в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Представители правительства Швеции поучаствуют в переговорах по Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии на текущей неделе. Об этом ТАСС сообщили в министерстве иностранных дел страны.

«Швеция примет участие в мирных переговорах», — пояснили в МИД.

29 июля стало известно, что Саудовская Аравия запланировала провести мирные переговоры по Украине. Они должны состояться в Джидде с 5 по 6 августа. На них уже пригласили представителей порядка 30 стран, в их числе — Украина, США, Бразилия, ЮАР, Индия. Российских представителей на них не приглашали.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее сообщил, что в Кремле будут следить за встречей.