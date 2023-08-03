Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:49, 3 августа 2023Мир

Швеция поучаствует в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Представители Швеции поучаствуют в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Представители правительства Швеции поучаствуют в переговорах по Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии на текущей неделе. Об этом ТАСС сообщили в министерстве иностранных дел страны.

«Швеция примет участие в мирных переговорах», — пояснили в МИД.

29 июля стало известно, что Саудовская Аравия запланировала провести мирные переговоры по Украине. Они должны состояться в Джидде с 5 по 6 августа. На них уже пригласили представителей порядка 30 стран, в их числе — Украина, США, Бразилия, ЮАР, Индия. Российских представителей на них не приглашали.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее сообщил, что в Кремле будут следить за встречей.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла народная артистка России Ирина Мирошниченко

    В Белоруссии опровергли нарушение вертолетами охраны Лукашенко границ Польши

    В США раскрыли реакцию на отказ России продлевать зерновую сделку

    Раскрыта предварительная причина смерти Ирины Мирошниченко

    Ирина Шейк пришла ресторан в наряде с глубоким декольте

    Литва усилила охрану границы

    Российские ученые решили клонировать березу-мутанта

    Названа стоимость игры Spider-Man 2 в России

    Самолет из Москвы приземлился с отказавшим двигателем

    Президент ЦСКА оценил шансы на отъезд в НХЛ вернувшегося из армии Федотова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости