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15:26, 3 августа 2023Россия

Дела списавших на ЕГЭ россиян рассмотрели в судах

В Петербурге суд оштрафовал 56-летнего мужчину за списывание на ЕГЭ

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

В Петербурге суд рассмотрел дело в отношении 56-летнего мужчины, который списывал на ЕГЭ по математике. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По результатам рассмотрения дела россиянина оштрафовали на три тысячи рублей. В суде отметили, что на заседание он не явился и пояснений не давал.

Перед этим еще один из городских судов рассмотрел дело о списывании на ЕГЭ в отношении выпускницы. Девушку штрафовать не стали, ей вынесли устное предупреждение.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о возвращении в школы серебряных медалей. Медали «За особые успехи в обучении» II степени будут вручать школьникам, в аттестатах которых будет не более двух итоговых отметок «хорошо» при остальных «отлично».

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    Алан Босиков
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