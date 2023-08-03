Дела списавших на ЕГЭ россиян рассмотрели в судах

В Петербурге суд оштрафовал 56-летнего мужчину за списывание на ЕГЭ

В Петербурге суд рассмотрел дело в отношении 56-летнего мужчины, который списывал на ЕГЭ по математике. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По результатам рассмотрения дела россиянина оштрафовали на три тысячи рублей. В суде отметили, что на заседание он не явился и пояснений не давал.

Перед этим еще один из городских судов рассмотрел дело о списывании на ЕГЭ в отношении выпускницы. Девушку штрафовать не стали, ей вынесли устное предупреждение.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о возвращении в школы серебряных медалей. Медали «За особые успехи в обучении» II степени будут вручать школьникам, в аттестатах которых будет не более двух итоговых отметок «хорошо» при остальных «отлично».