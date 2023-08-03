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23:55, 3 августа 2023Мир

Трамп согласился сдаться полиции

Трамп согласился сдаться полиции, если суд признает его вину в штурме Капитолия
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Lindsay Dedario / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп согласился сдаться полиции в случае, если суд признает его виновным по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом суд в Вашингтоне не стал арестовывать бывшего американского лидера, его отпустили под обязательство о явке и соблюдении законов.

Ранее Трамп заявил в соцсетях, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия. Экс-президент США назвал это честью, так как будет арестован за противоборство «мошенническим, украденным выборам».

6 января 2021 года митинг сторонников Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией. На следующий день Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом.

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    Марина Совина
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