Трамп согласился сдаться полиции, если суд признает его вину в штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп согласился сдаться полиции в случае, если суд признает его виновным по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом суд в Вашингтоне не стал арестовывать бывшего американского лидера, его отпустили под обязательство о явке и соблюдении законов.

Ранее Трамп заявил в соцсетях, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия. Экс-президент США назвал это честью, так как будет арестован за противоборство «мошенническим, украденным выборам».

6 января 2021 года митинг сторонников Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией. На следующий день Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом.

