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23:33, 3 августа 2023Мир

Трамп не признал свою вину в суде

Трамп не признал свою вину по делу о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил суду, что не признает себя виновным по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не виновен», — заявил бывший глава Белого дома в суде.

Ранее в августе стало известно, что суд предъявил бывшему американскому лидеру четыре новых обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и штурме Капитолия его сторонниками.

В июне политику были предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию».

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    Марина Совина
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