Трамп не признал свою вину в суде

Трамп не признал свою вину по делу о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп заявил суду, что не признает себя виновным по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не виновен», — заявил бывший глава Белого дома в суде.

Ранее в августе стало известно, что суд предъявил бывшему американскому лидеру четыре новых обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и штурме Капитолия его сторонниками.

В июне политику были предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию».