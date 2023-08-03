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01:36, 3 августа 2023Бывший СССР

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Режим воздушной тревоги объявлен в Киеве и двух областях Украины

Фото: Stringer / Reuters

Режим воздушной тревоги объявлен в Киеве и в нескольких областях Украины, следует из данных на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы тревоги прозвучали в 01:06 мск в столице страны, а также в Полтавской и Черкасской областях.

В среду, 2 августа, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Днем ранее по всей стране трижды объявляли воздушную тревогу. Уточнялось, что причиной послужил взлет российского истребителя-перехватчика МиГ-31К.

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    Марина Совина
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