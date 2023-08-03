В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Режим воздушной тревоги объявлен в Киеве и двух областях Украины
Режим воздушной тревоги объявлен в Киеве и в нескольких областях Украины, следует из данных на сайте Министерства цифровой трансформации страны.
Сигналы тревоги прозвучали в 01:06 мск в столице страны, а также в Полтавской и Черкасской областях.
В среду, 2 августа, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Днем ранее по всей стране трижды объявляли воздушную тревогу. Уточнялось, что причиной послужил взлет российского истребителя-перехватчика МиГ-31К.