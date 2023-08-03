Захарова отреагировала на слова Борреля о дешевом зерне

Захарова назвала фарсом слова Борреля о дешевом зерне из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия стремится предложить дешевое зерно развивающимся странам. Свой комментарий она опубликовала в Telegram.

«Я что-то не пойму, а голод уже победили? С продовольственной безопасностью проблем нет?» — задалась вопросом Захарова. Она назвала высказывание Борреля фарсом, так как год назад на Западе говорили о необходимости «срочно накормить голодающих». «А когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее», — добавила она.

Ранее Жозеп Боррель возмутился стремлением России предложить дешевое зерно развивающимся странам. По его мнению, таким образом Москва пытается сделать их зависимыми. В то же время, по словам евродипломата, никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет.