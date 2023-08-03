Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 3 августа 2023Мир

Захарова отреагировала на слова Борреля о дешевом зерне

Захарова назвала фарсом слова Борреля о дешевом зерне из России
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия стремится предложить дешевое зерно развивающимся странам. Свой комментарий она опубликовала в Telegram.

«Я что-то не пойму, а голод уже победили? С продовольственной безопасностью проблем нет?» — задалась вопросом Захарова. Она назвала высказывание Борреля фарсом, так как год назад на Западе говорили о необходимости «срочно накормить голодающих». «А когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее», — добавила она.

Ранее Жозеп Боррель возмутился стремлением России предложить дешевое зерно развивающимся странам. По его мнению, таким образом Москва пытается сделать их зависимыми. В то же время, по словам евродипломата, никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили об отсутствии иллюзий по поводу наступления Украины

    Путин высказался о таланте актрисы Мирошниченко

    Блинкен в СБ ООН выступил за возобновление зерновой сделки

    Захарова отреагировала на слова Борреля о дешевом зерне

    Известная актриса нашла «кусочек Европы» в центре Москвы

    Главный тренер ПСЖ задумался об уходе из клуба

    Трамп прибыл на суд в Вашингтон

    Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС

    Мосгорсуд оставил без изменений приговор экс-полковнику МВД Захарченко

    Полковник США раскрыл правду о потерях ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости