Российский полковник объяснил признание Киева в ударе по Крымскому мосту

Полковник Литовкин: Киев признал удар по мосту в Крыму из-за отсутствия успехов

Признание участия в ударе по Крымскому мосту имеет большое значение для Украины. Стране не удается достигнуть значимых результатов на поле боя, потому удар по охраняемому объекту может восприниматься Вооруженными силами Украины (ВСУ) как показатель успеха. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Украина признала второй удар по Крымскому мосту, но никакой сенсации здесь нет, об этом и так все знали. Кроме того, у ВСУ нет никаких достижений на линии соприкосновения, они проигрывают войну на каждом шагу, потому надо показать хоть какие-то успехи. Удар по Крымскому мосту — единственный большой успех, больше хвастаться нечем», — считает полковник.

Он также подчеркнул, что атака гражданского объекта является террористическим актом, поскольку жертвами становятся мирные жители.

«Но Украине нужно показать хоть какие-то успехи. Вот они и демонстрируют удар по мосту», — заключил Литовкин.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил участие страны в двух атаках на Крымский мост.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате нападения была повреждена автомобильная часть постройки.

