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07:14, 4 августа 2023Россия

Военный аналитик заявил о провале контрнаступления Украины

Аналитик Шурыгин: контрнаступление Киева рассыпалось на отдельные боевые эпизоды

Фото: Stringer / Reuters

Военный аналитик Владислав Шурыгин заявил, что контрнаступление вооруженных формирований Украины (ВФУ) окончательно рассыпалось на отдельные боевые эпизоды на разных участках линии боевого соприкосновения. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, атаки со стороны украинских войск еще продолжаются, однако «совершенно очевидно, что никакого единого замысла больше нет и перспектив тоже».

Эксперт отметил, что на многих участках фронта ВФУ начали замену войск. Он добавил, что при таком раскладе им приходится менять самые боеспособные части.

Шурыгин заявил, что сейчас российская армия перехватывает инициативу. Однако, по его словам, это не наступление, а лишь активизация наших боевых действий в зоне спецоперации.

Ранее The Guardian писала, контрнаступление ВСУ началось преждевременно, так как украинское военное командование чувствовало, что на Западе появляются признаки нетерпения и усталости доноров. Контрнаступление не оправдало общих ожиданий западных стран и намного отстает от оптимистичных для Киева графиков, но военные эксперты считают, что говорить о его провале еще слишком рано, пишет издание.

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    Марина Совина
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