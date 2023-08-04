Samsung уступила Apple на родном рынке

9to5Mac: больше половины молодых людей в Южной Корее выбрали iPhone

Больше половины молодых людей в Южной Корее предпочли iPhone смартфонам на базе Android. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты сослались на исследование Counterpoint Research, согласно которому Apple доминирует на рынке Южной Кореи, родном для компании Samsung. Так, 53 процента пользователей в возрасте до 30 лет выбрали iPhone. Также из опроса следует, что из тех, кто владел смартфоном Apple ранее, лишь 8 процентов перешли на Android-девайсы.

Авторы медиа подытожили, что Samsung уступила молодую аудиторию своему главному конкуренту из США. Показательно, что по статистике 85 процентов жителей страны имели Android-устройство в качестве своего первого смартфона, но затем большая часть пользователей перешла на iPhone. «Поддержка местных брендов, как правило, очень высока, и молодые люди также часто находятся под влиянием своих родителей», — объяснили этот феномен аналитики Counterpoint Research.

Главной причиной перехода с Android-смартфонов на iPhone молодые жители Южной Кореи назвали высокую производительность устройства — такой ответ выбрали 32 процента респондентов. «Удовлетворенность и ожидания от камеры оказали наибольшее влияние на решение о покупке», — заявили авторы отчета. 31 процент потребителей выбрал вариант «Имидж бренда».

В конце июля аналитики Counterpoint предсказали рост рынка складных смартфонов в ближайшие годы. В отчете говорится, что в 2027 году доля рынка увеличится до 39 процентов, сегмент складных аппаратов будет оценен в 101,5 миллиона долларов.