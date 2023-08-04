Экс-тренер «Зенита» назвал год возвращения российского футбола на мировую арену

Петржела заявил, что российский футбол вернется на мировую арену в 2033 году

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела спрогнозировал год возвращения российских клубов и сборных на мировую арену. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению специалиста, это произойдет в 2033 году. «Это, конечно, печально, но вся ситуация только тогда и закончится, мне так кажется. Я бы очень хотел, чтобы вас уже завтра вернули, но это невозможно», — заявил Петржела.

Чешский специалист работал в «Зените» с 2003-го по 2006-й. Под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.