Россияне стали реже обращаться в салоны за техобслуживанием авто

«Известия»: российские водители стали реже обращаться в автосалоны ради экономии

Российские водители стали предпочитать «гаражные» автосервисы крупным СТО, а также самостоятельно закупать запчасти для своих автомобилей. Об этом свидетельствуют данные сети автосервисов Fit Service и агентства Gruzdev-Analyze, передают «Известия».

Причиной происходящего называют желание россиян экономить на запчастях и техобслуживании. Клиентами больших сетей СТО являются 30 процентов автомобилистов. Всего за три года случился спад клиентской активности на семь процентов. Но выбор в пользу дешевых запчастей и мастерских — условная экономия, предупреждают эксперты, так как велик риск получить товар или услугу низкого качества.

За полгода детали многих популярных моделей авто подорожали на 5-10 процентов, и есть риск, что их стоимость в 2023 году поднимется еще на 25-30 процентов. Это коснется запчастей, которые необходимо менять регулярно и планово: фильтры, масло, шины, тормозные диски и колодки, моторные свечи.

Ранее стали известны наиболее подорожавшие ходовые запчасти для Lada. Среди них оказались датчики расхода воздуха (рост более 11 процентов) и воздушные фильтры (рост более 6 процентов).