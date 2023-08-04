Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:22, 4 августа 2023Экономика

Россияне стали реже обращаться в салоны за техобслуживанием авто

«Известия»: российские водители стали реже обращаться в автосалоны ради экономии

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Российские водители стали предпочитать «гаражные» автосервисы крупным СТО, а также самостоятельно закупать запчасти для своих автомобилей. Об этом свидетельствуют данные сети автосервисов Fit Service и агентства Gruzdev-Analyze, передают «Известия».

Причиной происходящего называют желание россиян экономить на запчастях и техобслуживании. Клиентами больших сетей СТО являются 30 процентов автомобилистов. Всего за три года случился спад клиентской активности на семь процентов. Но выбор в пользу дешевых запчастей и мастерских — условная экономия, предупреждают эксперты, так как велик риск получить товар или услугу низкого качества.

За полгода детали многих популярных моделей авто подорожали на 5-10 процентов, и есть риск, что их стоимость в 2023 году поднимется еще на 25-30 процентов. Это коснется запчастей, которые необходимо менять регулярно и планово: фильтры, масло, шины, тормозные диски и колодки, моторные свечи.

Ранее стали известны наиболее подорожавшие ходовые запчасти для Lada. Среди них оказались датчики расхода воздуха (рост более 11 процентов) и воздушные фильтры (рост более 6 процентов).

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Власти Крыма подтвердили работу ПВО на полуострове

    Россияне стали реже обращаться в салоны за техобслуживанием авто

    В США усомнились в успехе американской разведки в России

    КНДР обвинила США в нарушении принципа «одного Китая»

    Российские военные овладели опорными пунктами ВСУ на купянском направлении

    Назван способ вернуть романтику в отношения за шесть секунд

    Впавшая в кому женщина очнулась через три недели и забыла своих детей

    Нигерийские мятежники лишили полномочий четырех послов страны

    Вспышка на Солнце затронула Землю, Луну и Марс

    Перечислены главные признаки спелого арбуза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости