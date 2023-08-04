Приморский нацпарк поделился кадрами забравшегося на дерево ради меда медведя

В Приморье гималайский медведь забрался на дерево ради меда

В приморском национальном парке «Земля леопарда» поделились кадрами, на которых гималайский медведь забирается на дерево ради меда. Об этом сообщает «КП-Дальний Восток».

По словам сотрудников нацпарка, хищник добивался своей цели как днем, так и ночью, а также в любую погоду. В результате медведь добрался до меда.

Хищник забрался на дерево в течение нескольких дней отрывал от него кору. «В конечном счете "лунному" медведю удалось разорить пчелиный улей», — говорят специалисты.

Ранее сообщалось, что амурский тигр, переехавший из Хабаровского центра реабилитации в Приморский, напал на фотоловушку. Как сообщалось ранее, тигр переехал, чтобы подлечить хромоту и похудеть.

