Бортпроводник решил помочь больному пассажиру и остался с ним в чужой стране

Бортпроводник El Al поехал с пассажиром в больницу и остался с ним в Афинах

Бортпроводник авиакомпании El Al решил помочь пассажиру с сердечным приступом, который не знал английский язык, и остался с ним в больнице в чужой стране. Об этом он сам рассказал Ynet.

Инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Израиля в Марокко. Спустя два часа после взлета один из пассажиров пожаловался на здоровье и заявил, что нуждается в неотложной медицинской помощи. Поскольку врачей на борту не оказалось, члены экипажа приняли решение совершить вынужденную посадку в Афинах, Греция.

«Его английский был плохим, он путешествовал в одиночку, поэтому менеджер по обслуживанию на борту и капитан решили, что с мужчиной поедет член экипажа. Я вызвался добровольцем», — сказал бортпроводник Том Пастуч (Tom Pastuch).

Молодой человек отправился в больницу вместе с пассажиром и провел с ним почти сутки, пока его родные из Израиля не прибыли в Афины. Утром на следующий день бортпроводник вылетел из Греции.

«Я очень горд. Я заботился о нем, словно он член семьи. И я до сих пор поддерживаю связь с его родными», — заключил Пастуч.

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