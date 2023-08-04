Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 4 августа 2023Путешествия

Бортпроводник решил помочь больному пассажиру и остался с ним в чужой стране

Бортпроводник El Al поехал с пассажиром в больницу и остался с ним в Афинах

Фото: Ariel Schalit / AP

Бортпроводник авиакомпании El Al решил помочь пассажиру с сердечным приступом, который не знал английский язык, и остался с ним в больнице в чужой стране. Об этом он сам рассказал Ynet.

Инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Израиля в Марокко. Спустя два часа после взлета один из пассажиров пожаловался на здоровье и заявил, что нуждается в неотложной медицинской помощи. Поскольку врачей на борту не оказалось, члены экипажа приняли решение совершить вынужденную посадку в Афинах, Греция.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

«Его английский был плохим, он путешествовал в одиночку, поэтому менеджер по обслуживанию на борту и капитан решили, что с мужчиной поедет член экипажа. Я вызвался добровольцем», — сказал бортпроводник Том Пастуч (Tom Pastuch).

Молодой человек отправился в больницу вместе с пассажиром и провел с ним почти сутки, пока его родные из Израиля не прибыли в Афины. Утром на следующий день бортпроводник вылетел из Греции.

«Я очень горд. Я заботился о нем, словно он член семьи. И я до сих пор поддерживаю связь с его родными», — заключил Пастуч.

Ранее бортпроводник рейса Delta услышал разговор расстроенных молодоженов в самолете и решил спасти их медовый месяц. Сразу после взлета пассажирка вспомнила, что забыла дома паспорт, без которого ее не пустят в запланированный круиз. Женщина сильно расстроилась, так как надежд вовремя доставить документ в другую страну не было.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Внебрачный сын Жириновского потребовал признать отцовство. Какое наследство он может получить?

    Россиянкам назвали подчеркивающую недостатки фигуры одежду

    Франция уступает России влияние в Африке. Как переворот в Нигере стал провалом политики Эммануэля Макрона?

    Названы способы правильно отдохнуть в отпуске

    В России высказались о судьбе денег попавших под санкции иностранцев

    Обнаружен необходимый для защиты от рака орган

    Снимавшая ролики о своей красивой жизни российская чиновница заинтересовала мэра

    Белоруссия не нашла в ноте Польши доказательств нарушения границы

    Страны Западной Африки разработали план вторжения в Нигер

    В российском регионе нашли плантацию с 298 кустами конопли и задержали хозяина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости