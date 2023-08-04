Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:37, 4 августа 2023Россия

Российские военные добыли в качестве трофея бронеавтомобиль ВСУ

«РВ»: российские военные добыли в качестве трофея бронеавтомобиль «Казак» ВСУ

Фото: Telegram-канал «Военкоры Русской весны»

Российские военные группировки «Центр» добыли в качестве трофея бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также другую технику. Фото публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«В Серебрянском лесничестве пехота «Центр» затрофеила бронеавтомобиль "Казак" и другую бронетехнику врага», — сказано в сообщении.

Также военкоры отметили, что российские бойцы продолжают продвигаться вперед на краснолиманском направлении.

Ранее командир российского танка, уничтожившего восемь бронемашин ВСУ, с позывным Ласка подтвердил слова президента России Владимира Путина о том, что немецкие «Леопарды» хорошо горят. Он также раскрыл новые подробности боя, отметив, что связь была только внутри машины. Военнослужащий отметил, что решения на поле боя приходится принимать моментально.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-генерал ВСУ заявил о способности российских войск дойти до Киева за 12 часов

    Пушков заявил о реальной угрозе вынесения приговора Трампу

    Российские военные добыли в качестве трофея бронеавтомобиль ВСУ

    Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

    Мятежники в Нигере оставили президента Базума без воды

    Российский танкист подтвердил слова Путина о хорошо горящих «Леопардах»

    На Украине сообщили о взрывах в Харьковской области и Херсоне

    Монсон оценил отказ Нурмагомедова готовить Маска к бою с Цукербергом

    Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

    Украинские уклонисты попытались выехать в Молдавию в тайнике фургона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости