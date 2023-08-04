Российские военные добыли в качестве трофея бронеавтомобиль ВСУ

«РВ»: российские военные добыли в качестве трофея бронеавтомобиль «Казак» ВСУ

Российские военные группировки «Центр» добыли в качестве трофея бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также другую технику. Фото публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«В Серебрянском лесничестве пехота «Центр» затрофеила бронеавтомобиль "Казак" и другую бронетехнику врага», — сказано в сообщении.

Также военкоры отметили, что российские бойцы продолжают продвигаться вперед на краснолиманском направлении.

Ранее командир российского танка, уничтожившего восемь бронемашин ВСУ, с позывным Ласка подтвердил слова президента России Владимира Путина о том, что немецкие «Леопарды» хорошо горят. Он также раскрыл новые подробности боя, отметив, что связь была только внутри машины. Военнослужащий отметил, что решения на поле боя приходится принимать моментально.