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14:47, 4 августа 2023Забота о себе

Сестра Селин Дион рассказала о состоянии здоровья певицы

Сестра рассказала, что эффективного лекарства для болезни Селин Дион пока нет
Селин Дион

Селин Дион. Фото: Regis Duvignau / Reuters

Канадская певица Селин Дион, которой пришлось отменить турне из-за диагноза мышечной скованности, сейчас находится дома под присмотром сестры Линды. Подробности о состоянии здоровья исполнительницы рассказала еще одна сестра певицы Клодетт Дион в интервью журналу Le Journal de Montreal, пишет SheMazing.

По словам родственницы, 55-летняя Дион сейчас находится в своем доме в Лас-Вегасе. К ней переехала сестра Линда с сыновьями, которые помогают певице бороться с болезнью. «Я искренне думаю, что в основном ей сейчас нужен отдых. Она всегда делает все возможное, старается быть лучшей из лучших в своей области», — рассказала Клодетт.

Сестра знаменитости отметила, что Дион усердно работает и тщательно выполняет все наставления врачей, однако эффективного лечения такого заболевания пока нет. «Мы не можем найти лекарство, которое работает, но важно сохранять надежду», — сказала Клодетт. Она добавила, что верит в выздоровление сестры и ее возвращение на сцену, поскольку исполнительское мастерство и дисциплина присущи ей с рождения.

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Синдром мышечной скованности, которым страдает певица, — это неизлечимое и чрезвычайно редкое неврологическое заболевание. Оно вызывает ригидность мышц, спазмы, падения и воздействует на голосовые связки.

Ранее канадская певица Селин Дион рассказала, что отменяет концерты в Европе из-за заболевания. Артистка заявила, что намерена сосредоточиться на лечении, чтобы остановить дальнейшее развитие заболевания.

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    Екатерина Улитина
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