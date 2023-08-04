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07:00, 4 августа 2023Из жизни

Пятилетняя девочка раскрыла измену отца и довела родителей до развода

The Thaiger: девочка рассказала матери об измене отца на своем дне рождения

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В Таиланде маленькая девочка уличила отца в измене на своем дне рождения и довела родителей до развода. Об этом сообщает The Thaiger.

Пятилетняя девочка жила с 30-летней матерью и отцом. Мужчина, работающий в офисе, в какой-то момент начал отдаляться от жены и дочери из-за ненормированного рабочего графика. Он стал проводить мало времени с семьей, а также отказывал жене в близости из-за усталости.

Истинную причину этого женщина узнала, когда праздновала день рождения дочери. Во время праздника она решила сфотографироваться с мужем и именинницей на память. Женщина попросила мужа поцеловать ее в щеку ради снимка. Муж давно не проявлял нежность к жене, поэтому некоторое время не решался исполнить ее просьбу, но все же согласился.

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Позже, когда он отошел за напитками, девочка сказала: «Мама, а ты знаешь, почему папа тебя больше не целует? Он целует другую красивую женщину каждый день. Я вижу это, когда он забирает меня из школы. Он просил, чтобы я тебе ничего не рассказывала».

Женщина тут же потребовала объяснений от мужа. Позже супруги решили развестись и начали делить имущество. Отмечается, что девочка испытывала сильное чувство вины перед родителями и неоднократно попросила прощения за то, что выдала тайну отца.

Ранее сообщалось, что невеста, получившая пикантные фотографии своего жениха с любовницей, отомстила ему прямо во время свадьбы. Девушка узнала об измене из анонимного текстового сообщения накануне церемонии.

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    Алиса Удовик
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