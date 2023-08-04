В мире заявили о высоком риске распространения холеры

ВОЗ: вспышки холеры в 2023 году зафиксировали в 25 странах

Риск распространения холеры в мире оценивается как очень высокий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации сообщили, что с начала 2023 года по июль вспышки холеры зарегистрировали в 25 странах, за тот же период 2022-го болезнь появлялась лишь в 16 странах. В мире растет как количество вспышек болезни, так и их география. При этом на борьбу с холерой не хватает ресурсов и вакцин, указали в ВОЗ. Последнее сообщение о вспышке пришло из Индии.

Среди факторов распространения болезни специалисты назвали длящийся с мая по октябрь сезон дождей в Западной Африке, а также явление Эль-Ниньо, благодаря которому обычно увеличивается количество осадков в южной части Южной Америки и США, а также на Африканском Роге и в Центральной Азии. В организации заявили, что рост количества осадков, наводнений, а также засух может ограничить доступ к чистой воде и ресурсам здравоохранения. К тому же более высокая температура воды, вызванная Эль-Ниньо, может способствовать распространению холерного вибриона.

С начала года вспышки холеры наблюдались в 14 африканских странах, в том числе в Конго, Камеруне и Малави. Кроме того, болезнь затронула Сирию и Афганистан.

В конце июля в Тамбовской области с подозрением на заболевание холерой госпитализировали троих граждан Индии. Позже в Роспотребнадзоре исключили риски распространения этого заболевания на территории России.