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18:20, 4 августа 2023Забота о себе

Врач рассказала о последствиях привычки пить кофе натощак

Врач Суприя Рао предупредила о появлении изжоги и боли после чашки кофе натощак

Фото: Clay Banks / Unsplash

Привычка пить кофе натощак не приведет к серьезным последствиям для здоровья, но может спровоцировать изжогу и боли в животе. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Суприя Рао изданию HuffPost.

Врач объяснила, что неприятные ощущения возникают из-за того, что уровень PH в кофе выше чем в желудке. Кроме того, по ее словам, кофеин стимулирует выработку гормона гастрина, отвечающего за появление желудочной кислоты. В большинстве случаев это не влияет на самочувствие, поскольку желудок легко справляется с повышением кислотности. Однако Рао предупредила, что в некоторых случаях появляются неприятные симптомы — изжога, вздутие живота или болезненные ощущения.

Симптомы говорят о том, что пищевод не в состоянии противостоять кислотному повреждению. Ничего опасного с вами не произойдет — кофе не вызывает язвы, — но вы можете просто чувствовать себя некомфортно

Суприя Раоврач-гастроэнтеролог
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По словам гастроэнтеролога, болезненность можно устранить, выбрав кофе без кофеина либо добавив к чашке напитка небольшой перекус, который компенсирует уровень кислотности. Кроме того, Рао посоветовала выбирать кофе, приготовленный на темных зернах или холодный кофе колд брю. По ее словам, оба типа напитка имеют меньшую кислотность.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал, что кофе натощак не только не вредит организму, но и приносит пользу. По его словам, чашка напитка, выпитая на голодный желудок, помогает освободить желчный пузырь от застоявшейся желчи.

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    Екатерина Улитина
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