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09:18, 4 августа 2023Силовые структуры

Ударивший в сауне росгвардейца из-за возраста россиянин получил срок

В Норильске дебошира, ударившего росгвардейца из-за возраста, осудили условно

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Норильский городской суд приговорил местного жителя к году лишения свободы условно после того, как он ударил росгвардейца. Об этом сообщает «Северный край».

Мужчину признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Следствие и суд установили, что в феврале мужчина распивал спиртное со знакомой в сауне, во время чего между ними возник конфликт и драка. Также фигурант сломал трубу бассейна, затопил помещение и отказался возмещать ущерб.

Успокоить дебошира приехали росгвардейцы, однако мужчине не понравилось, что один из бойцов сильно младше его. Он стал угрожать молодому человеку, а после ударил. Дебошира доставили в отдел, где выяснили, что он имеет судимость по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Ранее сообщалось, что в Амурске перед судом предстанет нарушитель ПДД за угрозы ружьем полицейским.

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    Илона Палей
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