Угрожавший ружьем российским полицейским нарушитель ПДД предстанет перед судом

В Амурске перед судом предстанет нарушитель ПДД за угрозы ружьем полицейским

В Амурске перед судом предстанет 45-летний местный житель, который угрожал ружьем полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в преступлении по статье 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. По версии следствия, 25 мая полицейские попытались остановить нарушителя правил дорожного движения (ПДД), однако тот не выполнил требование. Тогда они последовали за мужчиной и нагнали его уже возле гаража.

Оттуда нарушитель взял охотничье ружье, перезарядил его и, выйдя на улицу к полицейским, сначала выстрелил в воздух, а потом направил оружие на них. Так мужчина хотел избежать административной ответственности, однако теперь ему грозит до десяти лет заключения. Фигурант вину признал и раскаялся. Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Петербурге осудили на четыре года мужчину, ударившего ножом прохожего и покусавшего силовиков.