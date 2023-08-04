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08:18, 4 августа 2023Силовые структуры

Угрожавший ружьем российским полицейским нарушитель ПДД предстанет перед судом

В Амурске перед судом предстанет нарушитель ПДД за угрозы ружьем полицейским

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В Амурске перед судом предстанет 45-летний местный житель, который угрожал ружьем полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в преступлении по статье 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. По версии следствия, 25 мая полицейские попытались остановить нарушителя правил дорожного движения (ПДД), однако тот не выполнил требование. Тогда они последовали за мужчиной и нагнали его уже возле гаража.

Оттуда нарушитель взял охотничье ружье, перезарядил его и, выйдя на улицу к полицейским, сначала выстрелил в воздух, а потом направил оружие на них. Так мужчина хотел избежать административной ответственности, однако теперь ему грозит до десяти лет заключения. Фигурант вину признал и раскаялся. Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Петербурге осудили на четыре года мужчину, ударившего ножом прохожего и покусавшего силовиков.

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    Илона Палей
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