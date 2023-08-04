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12:03, 4 августа 2023Россия

Появились кадры попытки атаки надводного дрона на военную базу в Новороссийске

РБК опубликовал видео попытки атаки надводного дрона ВСУ на базу в Новороссийске

Появились кадры с безуспешной попыткой атаки надводного дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военно-морскую базу в Новороссийске. Видео опубликовано на сайте РБК.

На записи видно несколько судов, принадлежность которых определить невозможно из-за дальности съемки. Также слышны многочисленные выстрелы.

Ранее в сети также появились кадры с моментом взрыва одного из украинских беспилотных катеров, попытавшихся атаковать базу.

ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске в ночь на 4 августа. Изначально о выстрелах в районе Мысхако сообщили очевидцы. Позже попытку атаки морскими безэкипажными катерами подтвердили в Минобороны России. Два украинских дрона были обнаружены и уничтожены из штатного вооружения российских кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец», осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

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    Константин Лысяков
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