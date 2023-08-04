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11:32, 4 августа 2023Забота о себе

Звездный фитнес-тренер раскрыла способ стать стройным и подтянутым

Личный тренер Эмили Блант и Энн Хэтэуэй посоветовала совмещать пилатес и танцы

Кадр: Camiral Golf & Wellness / YouTube

Личный тренер Моника Иствуд, которая занимается с такими знаменитостями, как Эмили Блант, Стэнли Туччи и Энн Хэтэуэй, раскрыла способ стать стройным и подтянутым. Ее мнение приводит издание Metro.

Звездный тренер уверена, что во время тренировок не нужно ставить себе нереалистичных целей, реализация которых может навредить здоровью и технике выполнения упражнений. Она советует выбрать стратегию тренировок, которая сделает тело более здоровым, гибким и сильным.

По мнению фитнес-тренера, добиться подтянутой фигуры можно, совмещая упражнения из танцев и пилатес на реформере — специальном тренажере, который не дает нагрузку на суставы. Кроме того, она посоветовала совершать длительные прогулки на природе пешком или на велосипеде.

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Иствуд рассказала, что для поддержания формы старается ложиться спать как можно раньше и просыпается в 5:30. Каждый вечер она принимает ванну, чтобы расслабить мышцы после активного дня. Также тренер напомнила, что важно не отказывать себе в еде в течение дня, но выбирать полезные и сбалансированные блюда.

Ранее личный тренер Дэвид Хиггинс рассказал о занятиях Марго Робби, которые помогли ей подготовиться к роли Барби в одноименном фильме. По его словам, актриса занималась пилатесом и танцами.

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    Екатерина Улитина
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