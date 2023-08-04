Звездный фитнес-тренер раскрыла способ стать стройным и подтянутым

Личный тренер Эмили Блант и Энн Хэтэуэй посоветовала совмещать пилатес и танцы

Личный тренер Моника Иствуд, которая занимается с такими знаменитостями, как Эмили Блант, Стэнли Туччи и Энн Хэтэуэй, раскрыла способ стать стройным и подтянутым. Ее мнение приводит издание Metro.

Звездный тренер уверена, что во время тренировок не нужно ставить себе нереалистичных целей, реализация которых может навредить здоровью и технике выполнения упражнений. Она советует выбрать стратегию тренировок, которая сделает тело более здоровым, гибким и сильным.

По мнению фитнес-тренера, добиться подтянутой фигуры можно, совмещая упражнения из танцев и пилатес на реформере — специальном тренажере, который не дает нагрузку на суставы. Кроме того, она посоветовала совершать длительные прогулки на природе пешком или на велосипеде.

Иствуд рассказала, что для поддержания формы старается ложиться спать как можно раньше и просыпается в 5:30. Каждый вечер она принимает ванну, чтобы расслабить мышцы после активного дня. Также тренер напомнила, что важно не отказывать себе в еде в течение дня, но выбирать полезные и сбалансированные блюда.

Ранее личный тренер Дэвид Хиггинс рассказал о занятиях Марго Робби, которые помогли ей подготовиться к роли Барби в одноименном фильме. По его словам, актриса занималась пилатесом и танцами.