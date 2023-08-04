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02:32, 4 августа 2023Мир

США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности

Белый дом: США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву

Фото: Kevin Wurm / Reuters

США и Украина в четверг, 3 августа, начали переговоры по предоставлению гарантий безопасности Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.

«Да, мы можем подтвердить это», — сказал собеседник агентства, отвечая на письменный запрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе Киев начинает работу над двусторонними соглашениями, первой страной стали США. По словам украинского лидера, до конца года пакет «гарантий безопасности» для республики на период до присоединения к НАТО должен стать «вполне конкретным».

31 июля в Госдепе США сообщили, что переговоры по гарантиям безопасности Украине начнутся на текущей неделе. Они пройдут в онлайн-формате. Отмечается, что гарантии касаются оборонных обязательств.

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    Марина Совина
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