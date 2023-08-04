Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в российском городе

Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Канске

По предварительным данным, четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Канске Красноярского края. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«В Канске полицейские работают на месте хлопка бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Каландаришвили. Выясняются все обстоятельства случившегося», — заявили в МВД. Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу.

О происшествии в российском городе стало известно ранее. ЧП произошло в доме 19 на улице Каландарашвили. Ударной волной разрушило квартиры на пяти этажах. Эпицентр взрыва находился в пятом подъезде на третьем этаже.

3 августа сообщалось, что взрыв газа разрушил частный жилой дом в СНТ «Ручейки» под Читой. Пострадали два человека — пожилая женщина и 14-летний подросток.