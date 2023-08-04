Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:16, 4 августа 2023Россия

Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в российском городе

Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Канске

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

По предварительным данным, четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Канске Красноярского края. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«В Канске полицейские работают на месте хлопка бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Каландаришвили. Выясняются все обстоятельства случившегося», — заявили в МВД. Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу.

О происшествии в российском городе стало известно ранее. ЧП произошло в доме 19 на улице Каландарашвили. Ударной волной разрушило квартиры на пяти этажах. Эпицентр взрыва находился в пятом подъезде на третьем этаже.

3 августа сообщалось, что взрыв газа разрушил частный жилой дом в СНТ «Ручейки» под Читой. Пострадали два человека — пожилая женщина и 14-летний подросток.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин повысил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет

    В МАГАТЭ сообщили об отсутствии мин на крышах реакторов Запорожской АЭС

    Американские военные на Украине получат надбавку к зарплате

    Полиция установила личность похитителя сына владельца российской компании

    Названо предостережение Киева в адрес Запада

    11 человек пострадали при взрыве газа в Канске Красноярского края

    Раскрыта стоимость отдыха у открытых бассейнов в Москве

    Cтеснявшаяся своего тела женщина похудела вдвое и стала уверенной в себе

    Tesla засудят из-за завышения запаса хода электромобилей

    Последствия взрыва газа в российской многоэтажке показали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости