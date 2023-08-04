Россиянам разъяснили правила бесплатного подключения участка к газу

Депутат Чаплин рассказал об условиях бесплатного подключения участка к газу

Дачный участок можно бесплатно подключить к газу, если садово-огородническое некоммерческое товарищество (СНТ) входит в границы населенного пункта, который попал под программу «Социальной газификации». Правила россиянам разъяснил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Никита Чаплин, сообщает «Российская газета».

Депутат рассказал, что для подключения нужно выполнить ряд условий. Так, все постройки на участке нужно зарегистрировать, сам участок должен находиться на расстоянии не более 200 метров от газопроводов. При этом объем потребления не должен превышать семь кубометров в час.

«Здесь важно отметить, что регионы наделены правом самостоятельно корректировать процедуру. Например, в Московской области убрали такие критерии, как расстояние не более 200 метров до границы участка и максимальный расход газа», — уточнил Чаплин.

Ранее жителю поселка Российский в Краснодарском крае пообещали подключить газ за шесть лет. Такой ответ пришел россиянину после подачи заявки на проведение газоснабжения к дому в рамках госпрограммы по газификации.