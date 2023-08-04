В Минцифры прокомментировали информацию о личных данных на «Госуслугах»

Минцифры: в «Госуслугах» пользователи самостоятельно указывают все данные

Пользователи «Госуслуг» самостоятельно заполняют все личные данные. Об этом сообщило Минцифры в Telegram.

«Раздел о фактическом месте жительства — один из стандартных разделов на Госуслугах, который существует с момента запуска портала. Данные в нём могут отображаться, если пользователь заполнил их самостоятельно», — прокомментировали в ведомстве появившуюся в СМИ информацию о том, что в профиле стали отображаться подобные данные.

В сообщении Минцифры комментируют данные СМИ о том, что на портале стали появляться данные о фактическом месте жительства пользователей, которые они не заполняли.

Некоторые услуги, предоставляемые порталом, требуют от пользователей указывать место фактического проживания. К таким относят получение паспорта. «Паспорт можно получить по месту регистрации или по месту фактического проживания. От этого может зависеть срок оказания услуги. Информация, указанная в форме, подтянется в личный кабинет. Госуслуги предупреждают об этом заранее», — сообщили представители Минцифры.