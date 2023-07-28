В кабмине анонсировали уведомления о повестках через «Госуслуги»

Кабмин России: уведомления о повестках будут приходить через «Госуслуги»

Уведомления россиянам о направлении повестки из военкомата будут приходить через «Госуслуги». Такие поправки утвердил кабмин России, пишет ТАСС.

По новым правилам повестку гражданам России можно вручить как лично в руки, так и в электронном виде, а также заказным письмом.

«О направлении повестки любым из перечисленных способов, в том числе для уточнения сведений, содержащихся в реестре воинского учета, граждане будут оповещаться уведомлением в личный кабинет на портале госуслуг», — пояснили в пресс-службе правительства страны.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно документу, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги».

Реестр, как ожидается, заработает к осеннему призыву. Новые правила получения повесток касаются не только срочников, но и всех военнообязанных россиян.